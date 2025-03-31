Чому не можна обмітати людину: одиниці знають про походження прикмети
- Предки вірили, що обмітання людини віником може призвести до неприємностей, збитків та втрати друзів.
- Езотерики вважають, що обмітання може забрати удачу та природний захист людини.
- Найгірші наслідки можуть бути, якщо вас випадково зачепили за ноги віником чи ганчіркою під час прибирання.
- Під час обмивання підлоги також слід бути обережними, щоб не притягнути неприємності.
Можливо, вам вже доводилося чути під час замітання, що не можна обмітати людину, що стоїть чи сидить біля вас. Та чому – знають далеко не всі.
Наші предки у давнину вірили, що людину, яку обмели віником, зрештою може спіткати чимало неприємностей та бід, повідомляє 24 Канал. І тому суворо заборонялося обмітати когось у домі.
Цікаво Як часто насправді потрібно прати банні рушники: всі роблять цю помилку
Чому не можна обмітати людину під час прибирання?
Майже всім доводилося чути про цей дивний забобон, і аби його не порушити, під час прибирання доводилося уважно стежити, аби когось ненароком не обмести. Та більшість людей навіть не підозрюють, чи й не замислюються, звідки взялася така прикмета.
Предки були переконані, що обмітати людину віником не можна, адже це притягне до неї неприємності: людина може зазнати великих збитків, втратити друзів, а люди не будуть до неї тягнутися та навіть не захочуть знайомитися.
Втім, неприємності можуть з'явитися, виявляється, не тільки якщо вас обмели, але й якщо обмили під час миття підлоги. Наприклад, якщо ви працюєте у офісі, і прибиральниця обмила підлогу навколо вас, поки ви сидите за робочим столом, це може притягнути неприємності.
Обмітати людину віником не можна / Фото Pexels
Але найгірші наслідки прикмета віщує у випадку, якщо під час обмітання чи обмивання вас випадково зачепили за ноги віником чи ганчіркою – тож тут варто бути максимально обережними. Тут неприємності могли впасти на голову не тільки людині, яку обмели, але й тій, що це зробила.
Але звідки взявся забобон? Езотерики вірять, що під час обмітання людини віником можна начебто забрати її удачу, вимести щастя та природний захист. І саме через це варто бути дуже обачними та не дозволяти нікому цього зробити.
До речі, раніше ми розповідали, як безпечно позбутися старого віника. Адже просто викинути його, виявляється, не можна.