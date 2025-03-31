Прання – це неминучий обов'язок, оминути який неможливо, а прання рушників і взагалі може здатися нескінченним завданням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Та ще й не можна прати рушники разом з рештою одягу – але як часто тоді їх прати?

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Як часто потрібно прати рушники?

Чимало людей не мають чіткого графіка прання рушників, а орієнтуються винятково на свої відчуття – і, певно, це є найкращим варіантом. Та якщо ви кидаєте рушник у пральну машину кожні 3 – 4 використання, а він вже не виглядає свіжим, тоді вам точно доведеться прати його частіше.

Особливо уважними до прання потрібно бути, якщо ви маєте проблеми зі шкірою – як-от висипи, свербіж, подразнення тощо. Чистий рушник також не має нічим пахнути. Якщо ви помічаєте будь-який неприємний аромат, рушник вже має бути у пранні.

До речі, чимало людей рідко перуть рушники для рук, адже вважають їх більш декоративним, ніж практичним елементом ванної кімнати чи кухні. Та експерти наполягають, що насправді їх потрібно прати навіть частіше, ніж банні. Періть їх кожні 2 – 3 дні і не чекайте, поки рушники стануть брудними.

Отож, періть рушники після 2 – 3 використань, і тоді вони мають бути в порядку. Та якщо ви помічаєте неприємні запахи швидше, чекати не варто. А раніше ми вже розповідали про надійні способи, що допоможуть вивести затхлий запах з ваших рушників.



Рушник потрібно досить часто прати / Фото Pexels

Як часто потрібно замінювати рушник на новий?

Якщо з пранням вже усе зрозуміло, потрібно розібратися з ще одним важливим питанням – наскільки часто потрібно викидати старі рушники та купувати натомість нові?

Зазвичай потрібно звертати увагу не те, як він виглядає. Якщо ви помітили, що за кілька років банний рушник втратив свою пухнастість, м'якість та здатність вбирати воду, це значить, що йому вже не місце у вашій ванні.

Та якщо правильно доглядати за рушником, типовий термін його служби становить два роки – чи навіть менше, якщо ви використовуєте його інтенсивно. Та це не значить, що старі рушники потрібно обов'язково викидати – ви можете віддати їх у притулки для тварин чи перетворити на ганчірки для дому.