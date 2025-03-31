Стирка – это неизбежная обязанность, обойти которую невозможно, а стирка полотенец и вообще может показаться бесконечной задачей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Да еще и нельзя стирать полотенца вместе с остальной одеждой – но как часто тогда их стирать?

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Как часто нужно стирать полотенца?

Многие люди не имеют четкого графика стирки полотенец, а ориентируются исключительно на свои ощущения – и, вероятно, это является лучшим вариантом. Но если вы бросаете полотенце в стиральную машину каждые 3 – 4 использования, а оно уже не выглядит свежим, тогда вам точно придется стирать его чаще.

Особенно внимательными к стирке нужно быть, если вы имеете проблемы с кожей – например сыпь, зуд, раздражение и тому подобное. Чистое полотенце также не должно ничем пахнуть. Если вы замечаете любой неприятный аромат, полотенце уже должно быть в стирке.

Кстати, многие редко стирают полотенца для рук, ведь считают их более декоративным, чем практическим элементом ванной комнаты или кухни. Но эксперты настаивают, что на самом деле их нужно стирать даже чаще, чем банные. Стирайте их каждые 2 – 3 дня и не ждите, пока полотенца станут грязными.

Поэтому, стирайте полотенца после 2 – 3 использований, и тогда они должны быть в порядке. Но если вы замечаете неприятные запахи скорее, ждать не стоит. А раньше мы уже рассказывали о надежных способах, что помогут вывести затхлый запах из ваших полотенец.



Полотенце нужно достаточно часто стирать / Фото Pexels

Как часто нужно заменять полотенце на новое?

Если со стиркой уже все понятно, нужно разобраться с еще одним важным вопросом – насколько часто нужно выбрасывать старые полотенца и покупать взамен новые?

Обычно нужно обращать внимание не то, как он выглядит. Если вы заметили, что за несколько лет банное полотенце потеряло свою пушистость, мягкость и способность впитывать воду, это значит, что ему уже не место в вашей ванне.

Но если правильно ухаживать за полотенцем, типичный срок его службы составляет два года – или даже меньше, если вы используете его интенсивно. Но это не значит, что старые полотенца нужно обязательно выбрасывать – вы можете отдать их в приюты для животных или превратить в тряпки для дома.