Банні рушники пахнуть волого й затхло через тепле і вологе середовище, в якому вони постійно перебувають, пише 24 Канал. Такими рушниками неприємно користуватися через запах, тому щоб зберегти їх свіжими, ось які методи треба повторити.

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Як вивести затхлий запах з рушників

Рушники смердять через розмноження бактерій та мікробів, тому правильне прання є необхідним для підтримки гігієни. Не складайте рушники в кілька шарів, коли вони ще вологі, бо це призведе до плісняви.

Щоб освіжити рушники, які набули запаху вогкості, радимо повторно їх випрати в гарячій температурі з білим оцтом. Після цього лайфхаку поганий запах повинен зникнути.

До речі! Для ефективного знищення пилових кліщів постільну білизну слід прати при певній температурі. Більше ми розповіли у нашому матеріалі.

Потрібно додати склянку оцту в пральну машину замість пом’якшувача. Оцет позбавить рушник запаху вогкості, збереже свіжий запах й допоможе залишатися пухнастим.

Звичайний засіб також здатен видалити бруд та олії й розщепити залишки миючого засобу, які залишилися на речах, щоб рушник знову став м’яким.



Поради, які приберуть поганий запах рушників / Фото Pexels

Є ще один цікавий засіб, яким можна вивести сморід з рушників – це лимонна кислота. Потрібно додати одну чайну ложку при пранні чи замочуванні. У пральній машинці при цьому треба встановити режим віджиму з високою швидкістю, щоб максимально видалити вологу.

Деякі господині використовують нашатирний спирт. Вони наливають кришку засобу у відро з водою й замочують рушники в розчині на 30 хвилин, а тоді їх перуть та сушать на свіжому повітрі.

Ці кілька методів допоможуть вивести неприємні запахи з рушників та надати знову їх свіжого запаху.