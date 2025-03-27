Якщо постіль неправильно прати, то це призведе до розмноження кліщів, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Неправильна температура прання може перетворити простирадла на розплідник пилових кліщів. Якщо вибрати невідповідний режим у пральній машині, то навіть девайс не зможе врятувати від проблеми.

Цікаво! Кожну тканину треба прати в різних температурних режимах. Який режим обрати для сатину, льону, шовку чи бавовну читайте в нашій новині.

Дехто любить обирати економний режим прання чи холодну воду, але для того, щоб пилові кліщі загинули, потрібна тепла вода від 30°C. Пилові кліщі може й не кишать на кожній постелі, однак ці мікроскопічні організми живляться клітинами шкіри й активно розмножуються там, якщо не змінювати періодично постіль.



Названо найкращу температуру для прання постелі / Фото Pexels

Попри те, що вища температура може трохи вимивати колір постелі, особливо якщо він темний чи яскравий, втім експерти рекомендують прати постільну білизну при температурі 60°C. Саме ця температура точно вб’є усіх шкідників, які є невидимими для нашого ока.

Постіль важливо правильно прати, оскільки мікроби на ній з’являються через домашніх тварин, які люблять спати в ліжку з господарями. Варто врахувати й якісні засоби, які справляються з брудом та плямами.

Часом так буває, що одяг після прання має затхлий запах. Щоб цього не сталося – не переповнюйте барабан багатьма речима. Рушники періть окремо від постелі, оскільки їхні грубі волокна пошкоджують тканину.