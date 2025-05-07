У травні заборонено виходити заміж: що про це кажуть народні прикмети

З весіллям пов’язано безліч народних прикмет. Церква рекомендує не вірити в забобони, однак ще від наших бабусь відомо про ряд повір’їв, що пов’язані з весіллям у травні. Чи варто молодятам виходити заміж у травні – читайте в нашому матеріалі.

З давніх-давен травень вважається нещасливим для шлюбу, пише 24 Канал. За повір’ям, в останній місяць весни краще уникати одруження.

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Чому не можна одружуватися в травні

Наші предки вірили в те, що зі всіх місяців у році, саме травень є найгіршим періодом для одруження, оскільки може накликати на новоспечену сім’ю біду. Колись пару, яка наважувалася на одруження в травні вважали легковажною. Вважалося, що подружжя буде чекати бідне й нещасливе життя, а пара може навіть не мати дітей.

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Кажуть, що якщо вийти заміж у травні, то все життя чоловік та жінка буде мучитися, а подружнє життя не принесе радості. Колись травень називали маєм на честь богині весни Майї. Говорили, що якщо вийти заміж у травні, то жінка все життя буде «маятися» - переживати труднощі та жити в складних умовах.



За народними прикметами, одружуватися у травні не варто / Фото Pexels

Також у давні часи весілля у травні було нечуваним, оскільки саме на цей місяць припадало багато справ: люди працювали на городі, в полі та в саду, тому цей час зовсім не підходив для святкування весілля.

Вірити чи ні цим прикметам – справа кожного. Сучасна молодь, навпаки, обирає для себе у травні дзеркальну дату 05.05 й обирає саме це число для одруження й створення сім’ї.