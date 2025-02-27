Ніколи не передавайте гроші через поріг: ось яку небезпеку це притягне

Певно, майже усім доводилося чути про повір'я, начебто не можна передавати речі, а особливо гроші, через поріг. Та про причину дивного вірування знають далеко не всі.

Поріг будинку – це важливе місце, пов'язане з великою кількістю прикмет. І більшість з них – не надто приємні та віщують різноманітні негаразди у випадку їхнього порушення, повідомляє 24 Канал. Зокрема, не можна і передавати гроші через поріг.

Цікаво Покладіть тут лавровий лист: він притягне гроші в оселю

Чому не можна передавати гроші через поріг?

Виявляється, основною причиною, через яку забороняється передавати речі через поріг, були мерці під ним, яких не можна було ображати. Ще до християнства начебто існувала традиція ховати прах померлих під порогом свого дому – так духи продовжували жити в ньому, допомагали у важких життєвих обставинах та захищали оселю від зла.

Через це поріг вважався справжнім кордоном не тільки між своїм домом та вулицею, але й між потойбічним та нашим світом – і ставилися до нього відповідно. Тож передавати речі через поріг було не прийнято.

Існує й інше пояснення, через яке не можна так передавати речі – начебто в домі живе домовик, і ті речі, що передають через поріг, він забере собі, адже вважатиме їх своїми – через це гроші передавати так точно не варто, адже інакше вони зникнуть, будуть витрачені на непередбачувані і неприємні обставини.



Гроші не можна передавати через поріг / Фото Pexels

Окрім того, езотерики вірять, що якщо передавати гроші через поріг, можна перекрити фінансові потоки, і ці гроші не будуть притягувати до себе багатство та успіх, а натомість тільки призведуть до того, що власник буде надалі біднішати.

До речі, саме з забобонів про домовика і пішла традиція ставити біля порогу блюдечка з чимось смачненьким – аби злі духи не чіпали здоров'я та добробут людини, що живе в домі. Також під порогом іноді закладали амулети на захист.

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Що не можна робити на порозі?

Передавання речей і зокрема грошей через поріг – це не єдина заборона щодо цього місця, якої предки суворо дотримувалися. Існує і кілька інших, про які точно варто знати.