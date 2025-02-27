Никогда не передавайте деньги через порог: вот какую опасность это привлечет

Наверное, почти всем приходилось слышать о поверье, будто нельзя передавать вещи, особенно деньги, через порог. Но причину странного верования знают далеко не все.

Порог дома– это важное место, связано с большим количеством примет. И большинство из них– не слишком приятны и предвещают различные невзгоды в случае их нарушения, сообщает 24 Канал. В частности, нельзя и передавать деньги через порог.

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Почему нельзя передавать деньги через порог?

Оказывается, основной причиной, через которую запрещается передавать вещи через порог, были мертвецы под ним, которых нельзя было оскорблять. Еще до христианства вроде бы существовала традиция хоронить прах умерших под порогом своего дома– да духи продолжали жить в нем, помогали в тяжелых жизненных обстоятельствах и защищали дом от зла.

Поэтому порог считался настоящей границей не только между своим домом и улицей, но и между загробным и нашим миром– и относились к нему соответственно. Так что передавать вещи через порог было не принято.

Существует и другое объяснение, через которое нельзя так передавать вещи– будто в доме живет домовой, и те вещи, что передают через порог, он заберет себе, ведь сочтет их своими– поэтому деньги передавать так точно не стоит, ведь иначе они исчезнут, будут израсходованы на непредсказуемые и неприятные обстоятельства.



Деньги нельзя передавать через порог / Фото Pexels

Кроме того, эзотерики верят, что если передавать деньги через порог, можно перекрыть финансовые потоки, и эти деньги не будут притягивать к себе богатство и успех, а вместо этого приведут к тому, что владелец будет дальше беднеть.

Кстати, именно из предрассудков о домовой и пошла традиция ставить у порога блюдечка с чем-нибудь вкусненьким– чтобы злые духи не трогали здоровье и благополучие человека, что живет в доме. Также под порогом иногда закладывали амулеты в защиту.

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Что нельзя делать на пороге?

Передача вещей и в том числе денег через порог– это не единственный запрет на это место, которой предки строго придерживались. Существует и несколько других, о которых точно следует знать.