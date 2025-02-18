Ніколи не пийте з чужої чашки: ось які є прикмети про це

Можливо, випити чаю з чужої чашки може здаватися вам цілком невинним, але насправді це може принести чимало проблем.

Езотерики переконані, що чужий посуд – це дуже сильний енергетично предмет, тож користуватися ним потрібно з великою обережністю, повідомляє 24 Канал. Зокрема, ніколи не варто пити з чужих чашок.

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Чому не можна пити з чужої чашки?

Забобони переконують, що через чужу чашку можна перейняти життєві негаразди людини, якій вона належить. Окрім того, існує навіть думка, що взявши чашку іншої людини, можна забрати її погану карму, невдачі та навіть гріхи. А ще така ситуація іноді позначає, що людина зволікає із виконанням якоїсь важливої справи, яку вже не можна відкладати.

Зважайте також, що не можна давати і гостям пити зі своїх чашок. Існують прикмети про те, що таким чином у вас можуть вкрасти щастя з дому, родинний затишок та гармонію. Натомість у оселю прийдуть сварки та скандали.

Окремо езотерики попереджають і про тріснуті кухні – якщо ви будете пити з нього, це може витягнути вашу удачу – вона начебто витікатиме крізь тріщини. Та є й більш приземлена причина позбуватися пошкодженого посуду: він може травмувати губи, а у мікротріщинах будуть розвиватися бактерії, що можуть зробити ваші напої небезпечними для здоров'я.



Пити з чужої чашки не варто / Фото Pexels

Якщо ж вам довелося позичити чашку, уникнути неприємних наслідків можна – коли ви будете повертати її власнику, вона ніколи не має бути пустою. Можна покласти в неї солодощі, горіхи чи інші смаколики.

Чому не можна пити з чашки з ложкою?

Чимало людей, коли п'ють чай чи каву, не витягають ложку з чашки – а це теж може призвести до неприємних наслідків. Повір'я стверджують, що така звичка призведе до фінансових невдач та бід. Окрім того, так можна притягнути до себе борги.

А ось якщо ви випадково пролили на себе трохи чаю, кави чи іншого напою, засмучуватися не варто – народні прикмети стверджують, що на роботі після цього на вас чекатимуть приємні новини.