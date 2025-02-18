Никогда не пейте из чужой чашки: вот какие есть приметы об этом

Возможно, выпить чаю из чужой чашки может казаться вам вполне невинным, но на самом деле это может принести немало проблем.

Эзотерики убеждены, что чужая посуда – это очень сильный энергетически предмет, поэтому пользоваться им нужно с большой осторожностью, сообщает 24 Канал. В частности, никогда не стоит пить из чужих чашек.

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Почему нельзя пить из чужой чашки?

Суеверия убеждают, что через чужую чашку можно перенять жизненные проблемы человека, которому она принадлежит. Кроме того, существует даже мнение, что взяв чашку другого человека, можно забрать его плохую карму, неудачи и даже грехи. А еще такая ситуация иногда обозначает, что человек медлит с выполнением какого-то важного дела, которое уже нельзя откладывать.

Учитывайте также, что нельзя давать и гостям пить из своих чашек. Существуют приметы о том, что таким образом у вас могут украсть счастье из дома, семейный уют и гармонию. Вместо этого в дом придут ссоры и скандалы.

Отдельно эзотерики предупреждают и о треснувшей кухне – если вы будете пить из него, это может вытянуть вашу удачу – она как будто будет вытекать сквозь трещины. Но есть и более приземленная причина избавляться от поврежденной посуды: она может травмировать губы, а в микротрещинах будут развиваться бактерии, которые могут сделать ваши напитки опасными для здоровья.



Пить из чужой чашки не стоит / Фото Pexels

Если же вам пришлось одолжить чашку, избежать неприятных последствий можно – когда вы будете возвращать ее владельцу, она никогда не должна быть пустой. Можно положить в нее сладости, орехи или другие вкусности.

Почему нельзя пить из чашки с ложкой?

Многие люди, когда пьют чай или кофе, не вытаскивают ложку из чашки – а это тоже может привести к неприятным последствиям. Поверья утверждают, что такая привычка приведет к финансовым неудачам и бедам. Кроме того, так можно притянуть к себе долги.

А вот если вы случайно пролили на себя немного чая, кофе или другого напитка, расстраиваться не стоит – народные приметы утверждают, что на работе после этого вас будут ждать приятные новости.