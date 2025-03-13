Чи можна біля дому садити бузок: несподіване значення рослини в прикметах

Бузок – це один з улюблених квітучих кущів багатьох людей, і його сезон настане вже досить скоро. І тому чимало людей цікавляться, чи можна висаджувати його біля дому.

Про бузок здавна існує багато прикмет і забобонів – один з найбільш поширених свідчить, що якщо з'їсти квіточку бузку, що матиме п'ять пелюсток, здійсниться найзаповітніше бажання, повідомляє 24 Канал.

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Чи можна садити бузок біля дому?

Попри те, що бузок – це дуже красива рослина, що може потішити і тінню, і яскравими квітами, і ароматом, садити його прямо біля дому не радять. Існує думка, що бузок – це нещаслива рослина, і до будинку вона привертає нещасливу енергію, а також може призводити до сварок і конфліктів у родині.

Але також є й більш логічне пояснення заборони: цей чагарник має на диво потужну кореневу систему. Якщо ви висадите бузок надто близько до дому, з часом коріння може пошкодити його фундамент. Окрім того, зважайте також і на те, що бузок – це досить велика рослина, тож йому потрібний простір для росту. А також він може затінювати вікна чи затуляти вхід.



Бузок має дуже потужне коріння / Фото Pexels

Інша причина, через яку садівники намагаються не садити бузок біля дому, полягає в тому, що чагарник приваблює чимало комах – зокрема й бджіл і ос. Перші дуже корисні, але мати їх прямо біля дому все ще хоче небагато людей.

Також зважайте на те, що цвітіння бузку, хоч і виглядає неймовірно красиво, та все ж триває зовсім недовго – всього кілька тижнів на рік. Тож садити бузок біля дому – не надто вдала ідея.

Але бузок – це не єдина рослина, яку не радять садити біля дому. Раніше ми розповідали, чому не можна садити біля хати ялину.

Де посадити бузок?

Втім, це не значить, що бузку взагалі не місце на вашій ділянці! Насправді рослина може принести чимало користі дому, якщо посадити її на межі чи у садку. Прикмети стверджують, що там бузок може стати природним оберегом дому від темних сил та різної негативної енергетики.

Білі сорти дарують мешканцям ділянки комфорт та гармонію, а фіолетові кущі допомагають реалізувати потенціал, розкривають таланти в людині та приносять натхнення.

До речі, квіткові композиції з гілочок бузку мають такі ж властивості, що й кущ: оберігають, захищають та оновлюють. Втім, вважається, що букет білого бузку не варто тримати вдома, особливо незаміжнім дівчатам: він начебто заважає їм вийти заміж.