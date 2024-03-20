Чому не можна садити калину біля будинку або у дворі: народні прикмети розкриють таємницю

Ще здавна, калину вважали енергетично сильною. Мовляв, вона може навіть впливати на долю та здоров'я людини.

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Калина може залучати як успіх, щастя та добробут, так і навпаки – горе, хвороби та біди. Тому наші предки з обережністю і повагою ставилися до неї та садили лише згідно з прикметами.

Чому не можна садити калину біля будинку або у дворі

Народні прикмети стверджують, що садити калину біля будинку не можна, позаяк вона:

притягуватиме негативну енергетику, чаклунів й духів, які можуть нашкодити власникам оселі та їхньому майну;

може накликати смерть та хвороби на власників та їхніх близьких родичів;

може спричинити непорозуміння та сварки, особливо між подружжям, яке згодом може розлучитися.

Також не варто садити калину біля хати, бо її часто висаджували на могилах, прикрашали квітами та ягодами труни, а також проводили обряди. Тому вона асоціюється з трауром, смутком та похованням.



Калину можна садити не скрізь / Фото Unsplash

Де можна садити калину

Калину можна садити на ділянці, але якомога далі від будинку. Найкраще місце – на межі подвір'я. Тоді вона слугуватиме захисним бар'єром від негативної енергії, злих духів та вроків.

Також калину можна садити біля джерела або криниці. Адже вона очищає воду від шкідливих домішок й робить її смачнішою.

Цікаво! На калину позитивно впливають малина, шипшина, глід або смородина. Вони зменшують її негативну енергію.