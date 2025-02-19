Ніколи не садіть калину біля хати: ось що станеться, якщо це зробити

Калина – це дуже символічний для українців кущ, та садити його прямо біля свого дому все ж не радять. А про причину цієї заборони знають лише одиниці.

Езотерики стверджують, що калина, порівняно з будь-якими іншими деревами та кущами, має надзвичайно потужну енергетику, повідомляє 24 Канал. Тож ці кущі можуть впливати на людські долі, якщо посадити їх надто близько до оселі.

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Чому не варто садити калину біля дому?

Надмірна енергетика калини, як переконують повір'я, здатна притягувати до мешканців дому не тільки щастя, достаток та міцне здоров'я, але й різні негаразди – хвороби, сварки та лихо. І саме це вважається основною причиною, з якої не варто садити калину біля хати чи навіть у дворі.

Вважається також, що висаджувати калину прямо біля дому не варто й через те, що вона може руйнувати фундамент будівлі, адже коріння рослини простягається досить глибоко.

Та якщо калина вже росте у вас на подвір'ї, її енергетику потрібно якось нейтралізувати. Для цього можна висадити поряд кілька інших кущів, наприклад, малину, смородину чи глід. Також підійде для цього завдання і шипшина.



Калину не варто садити на подвір'ї / Фото Pexels

Але це не значить, що калині взагалі немає місця на вашій ділянці: дуже вдалим рішенням буде посадити її на межі. Так вона стане надійним захистом для оселі та не пропустить до неї негатив та злих духів.

Дуже часто висаджують калину також біля криниці чи природного джерела – кущ начебто може покращувати якість води. Тоді вона стає не тільки смачнішою, але й цілющою.

У таких місцях калина приноситиме успіх та благополуччя людям, які її виростили. Загалом ж рослина символізує багатство, достаток та родючість – а ягоди можна використовувати для приготування не тільки смачних, але й корисних страв та чаїв.