Никогда не сажайте калину возле дома: вот что произойдет, если это сделать

Калина – это очень символический для украинцев куст, но сажать его прямо возле своего дома все же не советуют. А о причине этого запрета знают лишь единицы.

Эзотерики утверждают, что калина, по сравнению с любыми другими деревьями и кустами, имеет чрезвычайно мощную энергетику, сообщает 24 Канал. Поэтому эти кусты могут влиять на человеческие судьбы, если посадить их слишком близко к дому.

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Почему не стоит сажать калину возле дома?

Чрезмерная энергетика калины, как убеждают поверья, способна притягивать к жителям дома не только счастье, достаток и крепкое здоровье, но и различные проблемы – болезни, ссоры и беды. И именно это считается основной причиной, по которой не стоит сажать калину возле дома или даже во дворе.

Считается также, что высаживать калину прямо возле дома не стоит и потому, что она может разрушать фундамент здания, ведь корни растения простираются достаточно глубоко.

Но если калина уже растет у вас во дворе, ее энергетику нужно как-то нейтрализовать. Для этого можно высадить рядом несколько других кустов, например, малину, смородину или боярышник. Также подойдет для этой задачи и шиповник.



Калину не стоит сажать во дворе / Фото Pexels

Но это не значит, что калине вообще нет места на вашем участке: очень удачным решением будет посадить ее на границе. Так она станет надежной защитой для дома и не пропустит к ней негатив и злых духов.

Очень часто высаживают калину также у колодца или природного источника – куст вроде бы может улучшать качество воды. Тогда она становится не только вкуснее, но и целебной.

В таких местах калина будет приносить успех и благополучие людям, которые ее вырастили. В целом же растение символизирует богатство, достаток и плодородие – а ягоды можно использовать для приготовления не только вкусных, но и полезных блюд и чаев.