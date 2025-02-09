Оказывается, относительно хранения духов существует несколько важных правил, о которых большинство людей даже не догадываются. Но если их нарушать, ароматическая жидкость будет служить вам не так долго, как хотелось бы, сообщает 24 Канал.

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Как правильно хранить духи?

Существует всего три основных правила, запомнив которые, вы сможете хранить свои духи годами без значительного ущерба для запаха. Но если нарушить их – с любимым ароматом придется попрощаться довольно быстро.

Солнечный свет . Свет – это большой враг парфюмерии. Класть флакончик нужно подальше от прямых солнечных лучей – как и с дорогим алкоголем, ультрафиолет может изменить тонкий состав жидкости. Лучше класть духи в закрытый шкаф, ящик или даже холодильник.

. Свет – это большой враг парфюмерии. Класть флакончик нужно подальше от прямых солнечных лучей – как и с дорогим алкоголем, ультрафиолет может изменить тонкий состав жидкости. Лучше класть духи в закрытый шкаф, ящик или даже холодильник. Температура . Она должна быть умеренной и постоянной. Если вы хотите, чтобы начальный аромат не изменился, тогда выберите для них место, где не будет перепада температур. В частности, полки в ванной для духов совсем не подходят – потому что в этой комнате температура меняется очень часто.

. Она должна быть умеренной и постоянной. Если вы хотите, чтобы начальный аромат не изменился, тогда выберите для них место, где не будет перепада температур. В частности, полки в ванной для духов совсем не подходят – потому что в этой комнате температура меняется очень часто. Окисление. Оно для духов может стать губительным – ведь неслучайно флаконы имеют плотную крышку. Со временем из-за контакта с воздухом аромат может испортиться. Никогда не пренебрегайте крышкой и не оставляйте духи открытыми.

Но нужно обратить внимание и еще на несколько моментов – в месте, где вы храните духи, не должно быть влажно. Оптимальной влажностью для хранения ваших духов будет такая, что не превышает 70%.



Духи нужно хранить в темном шкафу / Фото Pexels

Также не советуют хранить флаконы и в выдвижных ящиках, ведь от частого встряхивания ваш аромат может быстро измениться. Не стоит также носить флакон все время в сумочке, хоть это и может показаться удобным.

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Есть ли у духов срок годности?

Короткий ответ – да. В среднем в запечатанном состоянии срок годности ароматов составляет от 3 до 5 лет. А вот после первого распыления он сокращается до 24 – 36 месяцев при правильных условиях хранения.

Обычно срок годности духов можно найти на коробке, поэтому на это также нужно обращать внимание. Но многие специалисты считают, что срок годности духов – это скорее условность для производителей. А хороший аромат может храниться от 10 до 20 лет.