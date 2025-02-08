При правильном уходе орхидея может цвести долго и пышно. Но иногда случаются проблемы с выращиванием, и растение нужно спасать, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".

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Почему орхидея теряет корни?

В природе орхидеи, а именно фаленопсисы, самый популярный в Украине их сорт, растут в мягком, влажном и теплом климате. В тропиках периодические обильные ливни сменяются сухими сезонами, поэтому корни орхидеи устроены так, что могут поглощать влагу из утренней росы и влажного воздуха.

Вот несколько основных ошибок, из-за которых орхидея может потерять корни:

Избыток влаги. Если вы слишком часто и обильно поливаете растение, корни начинают гнить, и болезнь быстро распространяется по всему растению.

Недостаточно влаги. Корни сохнут, листья вянут, а растение становится склонным к болезням и поражениям вредителями.

Если корни постоянно переувлажнены или получают недостаточно воды и они уже отмерли, пора заняться реанимацией цветка.



Орхидею можно спасти / Фото Pexels

Как нарастить корни орхидеи в воде?

Для того, чтобы корни отросли снова, нужно опустить шейку орхидеи в воду: