При правильному догляді орхідея може квітнути довго та пишно. Але іноді трапляються проблеми з вирощуванням, і рослину потрібно рятувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".
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Чому орхідея втрачає коріння?
У природі орхідеї, а саме фаленопсиси, найпопулярніший в Україні їхній сорт, ростуть у м'якому, вологому та теплому кліматі. В тропіках періодичні рясні зливи змінюються сухими сезонами, тож коріння орхідеї влаштоване так, що може поглинати вологу з ранкової роси та вологого повітря.
Ось кілька основних помилок, через які орхідея може втратити коріння:
- Надлишок вологи. Якщо ви надто часто і рясно поливаєте рослину, коріння починає гнити, і хвороба швидко поширюється по всій рослині.
- Недостатньо вологи. Коріння сохне, листя в'яне, а рослина стає схильною до хвороб та уражень шкідниками.
Якщо коріння постійно перезволожене чи отримує недостатньо води і воно вже відмерло, пора зайнятися реанімацією квітки.
Орхідею можна врятувати / Фото Pexels
Як наростити коріння орхідеї у воді?
Для того, щоб коріння відросло знову, потрібно опустити шийку орхідеї у воду:
- Підготуйте чисту воду – холодну і кип'ячену. Не використовуйте лужну воду з хлором.
- Підготуйте орхідею – вийміть її з горщика та видаліть субстрат. Чистим секатором видаліть відгнилі корені та відмерлі частини рослини. Всі зрізи варто обробити фунгіцидом. Залиште рослину на кілька годин у теплому місці, аби зрізи трохи підсохли.
- Розмістіть рослину в місткості. Оберіть таку місткість, щоб рослину можна було зафіксувати над водою. Нижня частина вцілілої рослини має бути вище за воду на кілька сантиметрів.
- Поставте у тепле місце. Вода буде поступово випаровуватися, і її потрібно буде доливати – але так, щоб молоде коріння не торкалося її. Раз на кілька днів протирайте листя рослини розчином бурштинової кислоти.
- Пересадка в субстрат. Коли коріння наросте до 5 – 7 сантиметрів, потрібно буде пересадити рослину назад у горщик.