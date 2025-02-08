При правильному догляді орхідея може квітнути довго та пишно. Але іноді трапляються проблеми з вирощуванням, і рослину потрібно рятувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба".

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Чому орхідея втрачає коріння?

У природі орхідеї, а саме фаленопсиси, найпопулярніший в Україні їхній сорт, ростуть у м'якому, вологому та теплому кліматі. В тропіках періодичні рясні зливи змінюються сухими сезонами, тож коріння орхідеї влаштоване так, що може поглинати вологу з ранкової роси та вологого повітря.

Ось кілька основних помилок, через які орхідея може втратити коріння:

Надлишок вологи. Якщо ви надто часто і рясно поливаєте рослину, коріння починає гнити, і хвороба швидко поширюється по всій рослині.

Недостатньо вологи. Коріння сохне, листя в'яне, а рослина стає схильною до хвороб та уражень шкідниками.

Якщо коріння постійно перезволожене чи отримує недостатньо води і воно вже відмерло, пора зайнятися реанімацією квітки.



Орхідею можна врятувати / Фото Pexels

Як наростити коріння орхідеї у воді?

Для того, щоб коріння відросло знову, потрібно опустити шийку орхідеї у воду: