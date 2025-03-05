Ялинку біля дому садити не можна: одиниці знають відповідь

Мало хто знає, але ялинку біля дому не зовсім рекомендовано садити. За народними прикметами від цієї ідеї варто відмовитися. З професійної точки зору посаджена ялинка біля дому теж має значні мінуси.

Ялинкове дерево дуже красиве й прикрашає кожен дім щороку в період новорічно-різдвяних свят, пише 24 Канал. Втім, вважається, що в ялинки погана енергетика. Їй варто рости лише в лісі, а не на подвір’ї.

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Чому не можна садити ялинку

Цілителі та знахарі кажуть, що ялинка здатна забирати у людини енергію й накопичувати головний біль. Ця негативна енергія на ялинці знаходиться на кінчиках гострих голочок.

Старожили колись забороняли садити ялинки молодим дівчатам, оскільки за повір’ям вона не зможе вийти заміж та народити дитину. В народі побутує думка, що після посадженої ялинки людину переслідують невдачі та самотність. Кажуть, що в родині, де на подвір’ї посаджена ялинка, можуть бути проблеми з чоловіками – сварки, розлучення та зради.



Ялинку біля дому садити не можна / Фото Pexels

Труни колись робили з хвойних дерев, а гілками встеляли останній шлях померлої людини з дому до цвинтаря. Є повір’я, що якщо ялинка виросте вищою за дім, то на когось з членів родини чекає передчасна смерть.

З практичної точки зору, ялинку не можна садити поблизу будинку, оскільки її коріння може зруйнувати фундамент. Окрім того, вони сильно розростаються й створюють густу тінь. Саме тому поруч з ялинкою не ростуть інші рослини.