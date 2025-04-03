Чому не можна сидіти спиною до вікна: знають одиниці

Розміщення меблів у домі відіграє значно більшу роль у вашому житті та самопочутті, ніж ви можете уявити – принаймні, саме так стверджують езотерики та прикмети.

Якщо ви мрієте поліпшити справи у себе вдома, збільшити фінансові потоки та організувати максимально успішне місце, варто зробити перестановку, повідомляє 24 Канал. Зокрема, варто переставити стілець так, аби ви не сиділи спиною до вікна.

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Чому не можна сидіти спиною до вікна?

Таке розташування є невдалим перш за все тому, що так сонце світитиме вам у комп'ютер чи ноутбук, і буде важко працювати. Зрештою це також вплине і на продуктивність. Втім, це, звісно ж, далеко не єдина причина.

Згідно з фен-шуєм, якщо за спиною працівника є вікно, йому буде складно заручитися підтримкою начальства чи співробітників – така людина може навіть стати "білою вороною" в колективі.

До речі, раніше ми вже розповідали, що не можна також сидіти на столі – це може привернути в дім бідність.

Вірять також, що вікно за спиною заважає вам зосередитися та привертає невдачу. Також начебто так на людину найлегше накласти пристріт – особливо, якщо з вулиці видно її спину.

Вірять також, що праця у такому місці не буде плідною – всі ваші зусилля наче вилітатимуть у вікно.



Не можна сидіти спиною до вікна / Фото Pexels

Для того ж, щоб уникнути цих неприємностей, можна переставити стілець та стіл, або ж просто завішати вікно щільними фіранками чи жалюзями. Зважайте також, що нізащо не можна влаштовувати своє робоче чи навчальне місце так, аби ви сиділи спиною до входу в кімнату чи офіс.

Таке розташування невдале через те, що людина, яка сидить спиною до входу, на підсвідомому рівні відчуватиме небезпеку. А ось езотерики стверджують, що таке розташування робочого місця може призвести також до зради чи "підсиджування".

В ідеалі стіл потрібно розташувати так, аби ви сиділи по діагоналі до вхідних дверей, а робоче місце добре проглядалося при вході в офісне приміщення.