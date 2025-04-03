Почему нельзя сидеть спиной к окну: знают единицы

Размещение мебели в доме играет значительно большую роль в вашей жизни и самочувствии, чем вы можете представить – по крайней мере, именно так утверждают эзотерики и приметы.

Если вы мечтаете улучшить дела у себя дома, увеличить финансовые потоки и организовать максимально успешное место, стоит сделать перестановку, сообщает 24 Канал. В частности, стоит переставить стул так, чтобы вы не сидели спиной к окну.

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Почему нельзя сидеть спиной к окну?

Такое расположение является неудачным прежде всего потому, что так солнце будет светить вам в компьютер или ноутбук, и будет трудно работать. В конце концов это также повлияет и на производительность. Впрочем, это, конечно же, далеко не единственная причина.

Согласно фэн-шую, если за спиной работника есть окно, ему будет сложно заручиться поддержкой начальства или сотрудников – такой человек может даже стать "белой вороной" в коллективе.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нельзя также сидеть на столе – это может привлечь в дом бедность.

Верят также, что окно за спиной мешает вам сосредоточиться и привлекает неудачу. Также вроде бы так на человека легче всего наложить сглаз – особенно, если с улицы видно его спину.

Верят также, что работа в таком месте не будет плодотворной – все ваши усилия как будто будут вылетать в окно.



Нельзя сидеть спиной к окну / Фото Pexels

Для того же, чтобы избежать этих неприятностей, можно переставить стул и стол, или же просто завешивать окно плотными занавесками или жалюзи. Учитывайте также, что ни за что нельзя устраивать свое рабочее или учебное место так, чтобы вы сидели спиной ко входу в комнату или офис.

Такое расположение неудачное из-за того, что человек, который сидит спиной ко входу, на подсознательном уровне будет чувствовать опасность. А вот эзотерики утверждают, что такое расположение рабочего места может привести также к измене или "подсиживанию".

В идеале стол нужно расположить так, чтобы вы сидели по диагонали к входной двери, а рабочее место хорошо просматривалось при входе в офисное помещение.