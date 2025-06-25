Чому не можна спати з відкритими вікнами: відповідь точно здивує

Влітку здається, що спати з зачиненими вікнами просто неможливо. Втім, чимало людей все ж радять не відчиняти їх на ніч, адже це може призвести до неприємних наслідків.

Чимало людей відчиняють вікна перед сном, аби забезпечити постійний приплив свіжого повітря, і навіть не замислюються над тим, що це може тільки шкодити, повідомляє 24 Канал.

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Чому не можна спати з відкритими вікнами?

Якщо ви думаєте, що не можете заснути без свіжого повітря, ви помиляєтеся. Насправді думка про те, що на ніч вікна мають бути відчиненими, хибна, а сама дія може нашкодити вашому здоров'ю та призвести до негативних наслідків.

Ще 2020 року Університет Йоганна Гутенберга опублікував дослідження, що показало, що звичка залишати вікна відкритими на ніч може негативно впливати на здоров'я та часом навіть мати серйозні наслідки для організму.

Виявляється, нічний шум транспорту впливає на самопочуття сильніше, ніж ви можете уявити – навіть під час глибокого сну організм підсвідомо все ще сприймає цей шум, і ви будете прокидатися втомленими та не у найкращому настрої.

Звісно, багато чого залежить від розташування дому чи квартири, але зважайте, що надмірний нічний шум може пошкодити внутрішній годинник організму, що контролює більшість метаболічних, функціональних та біологічних процесів.

Та для того, аби добре відпочивати у спальні, потрібно також подбати про те, аби вона була чиста та охайна. Раніше ми розповідали, які звичні речі роблять спальню безладною, тож краще прибрати їх звідти.



Сон з відкритими вікнами може спричинити втому / Фото Pexels

Які є прикмети про сон з відкритими вікнами?

Про небезпеку сну з відкритими вікнами попереджають також і народні повір'я. Наприклад, існує прикмета, що не можна спати з відчиненим вікном, якщо на людину, яка спить, потрапляє місячне світло.

Особливо небезпечним це може бути у повню, коли енергія Місяця особливо сильна. Езотерики стверджують, що це сяйво може забрати у людини сили, щастя та здоров'я. Окрім того, такий сон може призвести до кошмарів і людина часто прокидатиметься.