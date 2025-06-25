Почему нельзя спать с открытыми окнами: ответ точно удивит

Летом кажется, что спать с закрытыми окнами просто невозможно. Впрочем, многие все же советуют не открывать их на ночь, ведь это может привести к неприятным последствиям.

Многие открывают окна перед сном, чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха, и даже не задумываются над тем, что это может только вредить, сообщает 24 Канал.

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Почему нельзя спать с открытыми окнами?

Если вы думаете, что не можете заснуть без свежего воздуха, вы ошибаетесь. На самом деле мысль о том, что на ночь окна должны быть открытыми, ошибочна, а само действие может навредить вашему здоровью и привести к негативным последствиям.

Еще в 2020 году Университет Иоганна Гутенберга опубликовал исследование, показавшее, что привычка оставлять окна открытыми на ночь может негативно влиять на здоровье и порой даже иметь серьезные последствия для организма.

Оказывается, ночной шум транспорта влияет на самочувствие сильнее, чем вы можете представить – даже во время глубокого сна организм подсознательно все еще воспринимает этот шум, и вы будете просыпаться уставшими и не в лучшем настроении.

Конечно, многое зависит от расположения дома или квартиры, но учитывайте, что чрезмерный ночной шум может повредить внутренние часы организма, что контролирует большинство метаболических, функциональных и биологических процессов.

И для того, чтобы хорошо отдыхать в спальне, нужно также позаботиться о том, чтобы она была чистая и опрятная. Ранее мы рассказывали, какие привычные вещи делают спальню беспорядочной, поэтому лучше убрать их оттуда.



Сон с открытыми окнами может вызвать усталость / Фото Pexels

Какие есть приметы о сне с открытыми окнами?

Об опасности сна с открытыми окнами предупреждают также и народные поверья. Например, существует примета, что нельзя спать с открытым окном, если на человека, который спит, попадает лунный свет.

Особенно опасным это может быть в полнолуние, когда энергия Луны особенно сильна. Эзотерики утверждают, что это сияние может забрать у человека силы, счастья и здоровья. Кроме того, такой сон может привести к кошмарам и человек будет часто просыпаться.