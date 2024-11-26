Не викидайте кавову гущу: 5 дивовижних способів її використання

Кавову гущу вже ніхто не викидає в смітник після приготування кави. Тепер її використовують в побуті, застосовують як добриво чи зберігають для різних косметичних процедур. Кавова гуща стане чудовим помічником, тож дізнайтеся для чого саме вона вам знадобиться.

Як тільки ви дізнаєтеся, яку користь має кавова гуща, то перестанете її викидати й почнете набагато частіше її застосовувати в побутовому житті, пише 24 Канал. Таку органічну сировину можна залюбки застосувати для домашніх потреб та навіть використати як добриво для квітів.

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Нейтралізація запаху

У холодильнику час від часу може спостерігатися не зовсім приємний запах. Щоб від нього позбутися, поставте всередину чашку з кавовою гущею й неприємний аромат одразу зникне. Господині навіть кажуть, що якщо у вас руки після обробки риби, м’яса чи часнику погано пахнуть, то потрібно кавовою гущею потерти долоні й запах нейтралізується.

Скраб для тіла

За допомогою кавової гущі можна зробити чудовий скраб для тіла. Для цього треба змішати гущу з морською сіллю та кокосовою олією. Такий скраб навіть чудово підходить для целюліту. Використання засобу кілька разів на тиждень допоможе позбутися від «апельсинової шкірки».



Кавовий скраб позбавляє апельсинової шкірки / Фото Pexels

Скрабування шкіри голови

Кавову гущу часто обирають для скрабування шкіри лиця та голови. Щоб зробити скраб для обличчя, гущу змішати потрібно з водою та медом. Шкіра після такого скрабування стає зволоженою та гладенькою.

Також варто використовувати кавову гущу для скрабування шкіри голови. Скраб допомагає відлущувати мертві клітини. Це допомагає волоссю міцніти, а локонам бути еластичними та блискучими.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Підживлення рослин

У кавовій гущі є багато поживних мікроелементів, тож її можна додавати до рослин, які будуть краще рости. У зимову пору це можуть бути кімнатні вазони. Гуща збагатить ґрунт азотом.

Пробиття зливу у раковині

Ви могли про це й не здогадуватися, однак кавова гуща допомагає прибрати сміття, яке забилося в раковині. Просто змішайте кавову гущу із засобом для миття посуду, насипте в місце зливу води, зачекайте 30 хвилин, а тоді змийте водою з крана.