Не выбрасывайте кофейную гущу: 5 удивительных способов ее использования

Кофейную гущу уже никто не выбрасывает в мусорку после приготовления кофе. Теперь ее используют в быту, применяют как удобрение или хранят для различных косметических процедур. Кофейная гуща станет прекрасным помощником, поэтому узнайте для чего именно она вам понадобится.

Как только вы узнаете, какую пользу имеет кофейная гуща, то перестанете ее выбрасывать и начнете гораздо чаще ее применять в бытовой жизни, пишет 24 Канал. Такое органическое сырье можно охотно применить для домашних нужд и даже использовать как удобрение для цветов.

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Нейтрализация запаха

В холодильнике время от времени может наблюдаться не совсем приятный запах. Чтобы от него избавиться, поставьте внутрь чашку с кофейной гущей и неприятный аромат сразу исчезнет. Хозяйки даже говорят, что если у вас руки после обработки рыбы, мяса или чеснока плохо пахнут, то нужно кофейной гущей потереть ладони и запах нейтрализуется.

Скраб для тела

С помощью кофейной гущи можно сделать замечательный скраб для тела. Для этого надо смешать гущу с морской солью и кокосовым маслом. Такой скраб даже прекрасно подходит для целлюлита. Использование средства несколько раз в неделю поможет избавиться от "апельсиновой корки".



Кофейный скраб избавляет от апельсиновой корки / Фото Pexels

Скрабирование кожи головы

Кофейную гущу часто выбирают для скрабирования кожи лица и головы. Чтобы сделать скраб для лица, гущу смешать нужно с водой и медом. Кожа после такого скрабирования становится увлажненной и гладкой.

Также стоит использовать кофейную гущу для скрабирования кожи головы. Скраб помогает отшелушивать мертвые клетки. Это помогает волосам крепнуть, а локонам быть эластичными и блестящими.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Подкормка растений

В кофейной гуще есть много питательных микроэлементов, поэтому ее можно добавлять к растениям, которые будут лучше расти. В зимнее время это могут быть комнатные вазоны. Гуща обогатит почву азотом.

Пробивание слива в раковине

Вы могли об этом и не догадываться, однако кофейная гуща помогает убрать мусор, который забился в раковине. Просто смешайте кофейную гущу со средством для мытья посуды, насыпьте в место слива воды, подождите 30 минут, а потом смойте водой из крана.