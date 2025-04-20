Лише не викидайте: що робити із залишками паски після Великодня
- Освячену паску не можна викидати в сміття, оскільки вона є святинею для християн.
- Залишки паски можна закопати в землю або віддати птахам, також можна зробити сухарі для подальшого вживання.
Господині печуть на Великдень чимало пасок, які через кілька днів можуть стати сухими, особливо ті шматочки паски, які залишилися на тарілці. Крихти цієї випічки заборонено викидати в смітник, тому далі розповімо, що можна з нею робити, щоб не нагрішити.
Паску, яка була освячена у великодньому кошику в жодному разі не можна викидати в сміття, пише 24 Канал.
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Чому не можна викидати паску
До великодньої паски люди ставляться з особливою шаною. Для християн паска є святинею. Священник благословив усі продукти в кошику під час освяти, тому викидати в смітник не можна нічого освяченого.
Під час нарізання паска може кришитися, тому харчові рештки потрібно зібрати в тарілку й після Великодня закопати в тій ділянці землі, де найменше ходять. Це можна зробити в саду чи на городі. В іншому випадку крихти від паски можна віддати птахам чи курям.
Освячену паску заборонено викидати / Фото Pexels
Саме тому дуже важливо розрахувати ту кількість пасок перед випіканням, яку реально зможе з’їсти вся родина без залишку.
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Якщо пасок залишилося чимало, то в такому випадку можна зробити сухарі. Залишки випічки потрібно нарізати на квадратні шматочки й викласти на деко. Перед цим розігрійте духовку на 100 градусів та вимкніть, а в теплу духовку поставте нарізану паску на деко й залишіть підсихати. Потім ці сухарики можна буде їсти з чаєм чи кавою або додавати до салатів.