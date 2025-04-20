Только не выбрасывайте: что делать с остатками кулича после Пасхи
- Освященный кулич нельзя выбрасывать в мусор, поскольку он является святыней для христиан.
- Остатки кулича можно закопать в землю или отдать птицам, также можно сделать сухари для дальнейшего употребления.
Хозяйки пекут на Пасху немало куличей, которые через несколько дней могут стать сухими, особенно те кусочки кулича, которые остались на тарелке. Крошки этой выпечки запрещено выбрасывать в мусорку, поэтому далее расскажем, что можно с ней делать, чтобы не нагрешить.
Пасху, которая была освящена в пасхальной корзине ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусор, пишет 24 Канал.
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Почему нельзя выбрасывать кулич
К пасхальному куличу люди относятся с особым уважением. Для христиан кулич является святыней. Священник благословил все продукты в корзине во время освяти, поэтому выбрасывать в помойку нельзя ничего освященного.
Во время нарезания кулич может крошиться, поэтому пищевые остатки нужно собрать в тарелку и после Пасхи закопать в том участке земли, где меньше всего ходят. Это можно сделать в саду или на огороде. В противном случае крошки от кулича можно отдать птицам или курам.
Освященный кулич запрещено выбрасывать / Фото Pexels
Именно поэтому очень важно рассчитать то количество куличей перед выпечкой, которое реально сможет съесть вся семья без остатка.
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Если куличей осталось немало, то в таком случае можно сделать сухари. Остатки выпечки нужно нарезать на квадратные кусочки и выложить на противень. Перед этим разогрейте духовку на 100 градусов и выключите, а в теплую духовку поставьте нарезанный кулич на противень и оставьте подсыхать. Затем эти сухарики можно будет есть с чаем или кофе или добавлять в салаты.