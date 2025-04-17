Традиция бить яйца на Пасху образовалась еще очень давно, и сейчас уже стала частью праздничной забавы, сообщает 24 Канал. Но на самом деле за обычаем скрывается глубокий символизм.

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Почему на Пасху красят яйца?

Окрашивание яиц на Пасху берет начало из древней легенды – о том, что Мария Магдалина принесла вареные яйца, чтобы поделиться ими с женщинами у гроба Иисуса. Но когда она увидела Воскресшего Христа, яйца в корзине якобы чудесным образом стали багрового цвета.

Существует и другая версия – будто Мария проповедовала Евангелие даже после смерти Иисуса. Она пришла к римскому императору Тиберию и во время трапезы рассказала ему о Воскресении. Тиберий ответил, что воскресение Христа такое же невозможное, как и изменение цвета яиц – и в тот же миг яйцо покраснело.

В целом же крашанки являются символом обновления, надежды и жизни. А вот красный цвет начали связывать с кровью, что было пролито ради спасения. Яйцо вместо этого стало символом новой жизни, которая возникает из мертвой оболочки. И впоследствии окрашивание яиц стало священным обрядом, который сохранился и по сей день.

К слову! Ранее мы уже рассказывали, как можно покрасить яйца в разные цвета натуральными красителями – они будут выглядеть невероятно ярко.



На Пасху принято красить яйца / Фото Pexels

Откуда взялась традиция биться яйцами?

На первый взгляд традиция биться яйцами может показаться необычной и даже странной. Впрочем, она имеет несколько простых объяснений.

Прежде всего, обычно это является символом борьбы добра со злом. Издавна крепкое яйцо, которое побило все остальные, считалось оберегом – его хранили дольше и разбивали в последний раз.

Существует также и версия, что яйцо ассоциируется с камнем, закрывавшим вход в пещеру, где лежало тело Иисуса Христа. Поэтому разбивание скорлупы яйца помогает его "освободить". Существовало поверье – чем больше яиц на Пасху разобьешь, то легче и быстрее воскреснет Сын Божий.