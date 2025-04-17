С тлей приходится сталкиваться и садоводам, и цветоводам – этот вредитель может испортить немало растений, если вовремя с ним не разобраться, сообщает 24 Канал. И, к счастью, вам совсем необязательно использовать для этого магазинную химию.

Интересно Нужно посадить возле дома эти кусты и деревья: притянут богатство и успех

Как избавиться от тли на участке?

И садовые, и комнатные растения достаточно чувствительны к различным раздражителям, поэтому перед тем, как переходить к химии, стоит по крайней мере попробовать побороть тлю народными методами. Они обычно более щадящие для растений и более безопасны для людей.

Сначала стоит попробовать самый простой метод борьбы с тлей – механический. Он будет эффективным, если вы заметили вредителей с самого начала и их еще немного. Все зараженные части растения нужно просто обрезать и наблюдать за ним следующие несколько дней. Если проблема повторится, процедуру стоит повторить.

Но если тли очень много, обрезка может просто уничтожить растение. В таком случае стоит попробовать другие методы.



От тли нужно избавляться сразу / Фото Pexels

Мыльный душ

Для этого метода нужно приготовить концентрированный раствор – на 6 частей воды добавьте 1 часть мыла. Губкой протрите места, где скапливаются насекомые. Важно, чтобы средство при этом не попало на землю. После этого растение нужно промыть чистой водой. Приготовьтесь, что процедуру нужно будет повторять в течение нескольких дней.

Раствор чеснока

Вам понадобится 30 граммов нечищеного чеснока, который нужно измельчить в кашицу и залить литром воды. Настою нужно отстояться примерно сутки, а после этого добавить в него немного мыла и обработать средством растение.

К слову, тля – это не единственный вредитель, который может появиться на огороде. Ранее мы уже рассказывали, какие растения можно посадить возле картофеля, чтобы не было колорадского жука.

Процедуру для закрепления эффекта обычно проводят 2 – 3 раза с перерывом в несколько дней.

Табачный раствор

Воду нужно совместить с табаком в пропорции 2:1, перемешать и дать настояться несколько дней. После этого настойку процедите и смешайте с водой в пропорции 1:1. Впоследствии можно начинать обработку растений – но важно, чтобы табачный раствор не попал на землю под растением, ведь от этого могут пострадать его корни.

Настойка из красного перца

Для этого вполне подойдет молотая приправа из кухонного шкафчика – такое средство идеально сработает против тли. Сперва приготовьте концентрированную настойку – 50 граммов перца залейте литром воды и настаивайте около двух часов. А вот этот раствор нужно уже развести в 10 литрах воды.

Настой лука

Возьмите несколько небольших головок измельченного репчатого лука, а также добавьте немного луковой шелухи. Настаивать нужно 5 часов в 1 литре воды. Процедите и доведите объем настоя до 1 литра.