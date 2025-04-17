З попелицею доводиться зіштовхуватися і садівникам, і квітникарям – цей шкідник може зіпсувати чимало рослин, якщо вчасно з ним не розібратися, повідомляє 24 Канал. Та, на щастя, вам зовсім необов'язково використовувати для цього магазинну хімію.

Цікаво Потрібно посадити біля дому ці кущі та дерева: притягнуть багатство та успіх

Як позбутися попелиці на ділянці?

І садові, і кімнатні рослини досить чутливі до різних подразників, тож перед тим, як переходити до хімії, варто принаймні спробувати подолати попелицю народними методами. Вони зазвичай більш щадні для рослин та більш безпечні для людей.

Спершу варто спробувати найпростіший метод боротьби з попелицею – механічний. Він буде ефективним, якщо ви помітили шкідників із самого початку і їх ще небагато. Усі заражені частини рослини потрібно просто обрізати та спостерігати за нею наступні кілька днів. Якщо проблема повториться, процедуру варто повторити.

Та якщо попелиці дуже багато, обрізка може просто знищити рослину. У такому випадку варто спробувати інші методи.



Попелиці потрібно позбуватися одразу / Фото Pexels

Мильний душ

Для цього методу потрібно приготувати концентрований розчин – на 6 частин води додайте 1 частину мила. Губкою протріть місця, де скупчуються комахи. Важливо, аби засіб при цьому не потрапив на землю. Після цього рослину потрібно промити чистою водою. Приготуйтеся, що процедуру потрібно буде повторювати протягом кількох днів.

Розчин часнику

Вам знадобиться 30 грамів нечищеного часнику, який потрібно подрібнити у кашку та залити літром води. Настоєві потрібно відстоятися приблизно добу, а після цього додати в нього трохи мила та обробити засобом рослину.

До слова, попелиця – це не єдиний шкідник, який може з'явитися на городі. Раніше ми вже розповідали, які рослини можна посадити біля картоплі, аби не було колорадського жука.

Процедуру для закріплення ефекту зазвичай проводять 2 – 3 рази із перервою у кілька днів.

Тютюновий розчин

Воду потрібно поєднати з тютюном у пропорції 2:1, перемішати та дати настоятися кілька днів. Після цього настоянку процідіть та змішайте з водою у пропорції 1:1. Згодом можна починати обробку рослин – але важливо, аби тютюновий розчин не потрапив на землю під рослиною, адже від цього може постраждати її коріння.

Настоянка з червоного перцю

Для цього цілком підійде мелена приправа з кухонної шафки – такий засіб ідеально спрацює проти попелиці. Спершу приготуйте концентровану настоянку – 50 грамів перцю залийте літром води та настоюйте близько двох годин. А ось цей розчин потрібно вже розвести у 10 літрах води.

Настій цибулі

Візьміть кілька невеликих головок подрібненої ріпчастої цибулі, а також додайте трохи цибулевої лушпайки. Настоювати потрібно 5 годин в 1 літрі води. Процідіть та доведіть об'єм настою до 1 літра.