Пращури вірили, що до вибору дерев і кущів, які ви садите прямо біля дому, потрібно ставитися надзвичайно уважно, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Річ у тому, що кожна рослина має свою енергетику, і не завжди вона позитивна.

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Вишня

Вважається, що посадити біля свого дому вишню – це дуже гарна прикмета. Це дерево є справжнім символом достатку та родючості, і через це її також вважають оберегом від різних недоброзичливців. Якщо посадити її недалеко від входу до дому, начебто люди з поганими думками не зможуть у нього потрапити.

Вважається також, що якщо під час цвітіння вишні розвести під нею багаття, це приверне у дім справжнє багатство.

Шипшина

Згідно з народними повір'ями, шипшина – це кущ, що може охороняти радість та достаток у родині. Цій рослині приписують винятково позитивні якості, і вірять, що вона не може принести нічого поганого.

Основне значення шипшини в езотериці та прикметах – любов, пристрасть та міцні сімейні зв'язки.



Шипшину варто посадити біля дому / Фото Pexels

Калина

Це – дуже гарний варіант для того, аби посадити біля дому. Вона начебто може заспокоювати нервову систему та допомагає одужувати під час хвороб. Калина – це захисна рослина, а також її вважають символом злагоди.

До речі, раніше ми вже розповідали, чому не можна рубати калину, і що буде, якщо порушити цю важливу прикмету.

Яблуня

Вірять, що якщо посадити яблуню біля вікон кімнати дівчини, вона виросте красивою, чарівною та матиме небачену удачу у коханні. Окрім того, яблуня також приносить радість та злагоду молодятам.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Акація

Ця рослина позитивно впливає на продовження роду, може принести у родину мир, зменшити кількість сварок та скандалів. Окрім того, вірять, що це дерево начебто знімає стрес та може покращувати настрій.