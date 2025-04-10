Предки верили, что к выбору деревьев и кустов, которые вы сажаете прямо возле дома, нужно относиться чрезвычайно внимательно, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Дело в том, что каждое растение имеет свою энергетику, и не всегда она положительная.

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Вишня

Считается, что посадить возле своего дома вишню – это очень хорошая примета. Это дерево является настоящим символом достатка и плодородия, и поэтому ее также считают оберегом от различных недоброжелателей. Если посадить ее недалеко от входа в дом, вроде бы люди с плохими мыслями не смогут в него попасть.

Считается также, что если во время цветения вишни развести под ней костер, это привлечет в дом настоящее богатство.

Шиповник

Согласно народным поверьям, шиповник – это куст, что может охранять радость и достаток в семье. Этому растению приписывают исключительно положительные качества, и верят, что оно не может принести ничего плохого.

Основное значение шиповника в эзотерике и приметах – любовь, страсть и крепкие семейные связи.



Шиповник стоит посадить возле дома / Фото Pexels

Калина

Это – очень хороший вариант для того, чтобы посадить возле дома. Она вроде бы может успокаивать нервную систему и помогает выздоравливать во время болезней. Калина – это защитное растение, а также ее считают символом согласия.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, почему нельзя рубить калину, и что будет, если нарушить эту важную примету.

Яблоня

Верят, что если посадить яблоню у окон комнаты девушки, она вырастет красивой, волшебной и будет иметь невиданную удачу в любви. Кроме того, яблоня также приносит радость и согласие молодоженам.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Акация

Это растение положительно влияет на продолжение рода, может принести в семью мир, уменьшить количество ссор и скандалов. Кроме того, верят, что это дерево вроде снимает стресс и может улучшать настроение.