Посадка моркови – это вроде бы простой процесс, и многие огородники даже не думают о нем дважды, сообщает 24 Канал. А зря – ведь если не позаботиться о соответствующей подкормке вовремя, корнеплоды могут вырасти небольшими, начать трескаться и вырастут кривыми.

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Чем подкормить морковь во время посадки?

Морковь – это не слишком прихотливое в уходе растение. Впрочем, она все же имеет несколько требований. И для того, чтобы собрать лучший урожай корнеплодов, нужно знать о ряде основных правил – в частности, чем ее можно подкормить, чтобы растение росло и развивалось лучше.

Первое удобрение, которое часто применяют – это компост. Он содержит немало питательных веществ, которые являются незаменимыми на грядке для многих овощей, в том числе и для моркови. Еще одна особенность этого удобрения также будет достаточно полезна – оно добавляет структуру почвы, а это позволяет улучшить его дренаж и сохранять влагу.

Гумус также довольно часто используют, и не зря. Это удобрение, основой которого является растительный материал, содержит немало питательных веществ и станет отличной поддержкой для роста и развития моркови.

Для того, чтобы получить хороший урожай, нужно не только подкормить морковь. Ранее мы уже рассказывали, когда ее сажать, чтобы она выросла максимально быстро.

О еще одном удобрении знают только самые опытные огородники, но оно может творить с морковью настоящие чудеса. Дрожжи – это именно то, что поможет вашей моркови быстрее расти. В них также можно найти немало питательных веществ, витаминов и аминокислот, способствующих хорошему развитию корнеплода.



Морковь нужно подкормить во время посадки / Фото Pexels

Что делать, чтобы морковь росла прямой?

Многих огородников беспокоит и раздражает, что каждый год морковь вырастает не прямой, а с изгибами, кривой. Это происходит часто из-за недостатка удобрений – а значит, эту проблему можно легко исправить.

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Считается, что лучше всего здесь помогут азотные удобрения – мочевина, карбамид или аммиачная селитра. К азотной подкормке обязательно советуют добавлять два грамма янтарной кислоты, чтобы ускорить рост моркови.

Чтобы сделать раствор для подкормки, нужно смешать 10 литров воды, столовую ложку любого азотного удобрения, и 2 грамма янтарной кислоты. Хорошо полейте раствором морковь, чтобы он также обрызгал ботву. Обычно 10 литров хватает на обработку двух соток.

С такой подпиткой морковь не будет репаться, вырастет большой, гладкой и ровной.