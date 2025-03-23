Посев моркови на рассаду весной и посев ее в открытый грунт – это обманчиво простой процесс, сообщает 24 Канал. Нужно не только правильно провести сам посев, но и подобрать идеальное время, чтобы растения быстро взошли и порадовали урожаем.

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Когда сеять рассаду моркови весной?

Начинать посадку моркови можно уже в марте – для этого нужно использовать контейнеры или горшки с хорошо дренированной почвой. А вот уже в мае и июне рассаду смело пересаживайте в открытый грунт. Впрочем, здесь также нужно выбрать сорта, что хорошо переносят заморозки и могут дать хороший урожай при любых погодных условиях.

Первое, что нужно сделать – это подготовить почву. Перед посевом моркови на огороде нужно разрыхлить почву и подкормить ее компостом или перегноем. Кроме того, опытные огородники отмечают и необходимость поддерживать нужный уровень влажности почвы.

Но для хорошего роста моркови нужны не только плодородная почва и вода, но и правильное освещение. Подберите такой участок, на который постоянно будет попадать солнце. Обязательно уберите с земли все сорняки, ведь они могут забирать у моркови влагу и полезные элементы. Сеять семена овоща нужно на расстоянии в 20 сантиметров. Глубина – не более, чем полтора – два сантиметра.



Морковь нужно посадить правильно / Фото Pexels

Когда сажать морковь в марте?

Опытные огородники знают, что во время посева овощей и других культур нужно ориентироваться на лунный календарь – он может подсказать удачные и неудачные дни для различных растений. Ранее мы уже рассказывали, какие дни являются наиболее удачными для посадок в марте по лунному календарю.

Но для высева моркови в контейнеры в марте лучше всего будет выбрать такие даты: 15 – 19, 22 – 24, 31 числа. Эти дни наиболее удачные, и если посадить морковь в это время, урожаем овощи порадуют вас очень быстро.