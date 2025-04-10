Посадка моркви – це напозір простий процес, і чимало городників навіть не думають про нього двічі, повідомляє 24 Канал. А дарма – адже якщо не подбати про відповідне підживлення вчасно, коренеплоди можуть вирости невеликими, почати тріскатися та виростуть кривими.

Цікаво Ростимуть там навіть краще: 5 овочів, що варто посадити в тіні

Чим підживити моркву під час посадки?

Морква – це не надто вибаглива у догляді рослини. Втім, вона все ж має кілька вимог. І для того, аби зібрати найкращий урожай коренеплодів, потрібно знати про низку основних правил – зокрема, чим її можна підживити, аби рослина росла та розвивалася якнайкраще.

Перше добриво, яке часто застосовують – це компост. Він містить чимало поживних речовин, які є незамінними на грядці для багатьох овочів, зокрема й для моркви. Ще одна особливість цього добрива також буде досить корисна – воно додає структуру ґрунту, а це дозволяє покращити його дренаж та зберігати вологу.

Гумус також досить часто використовують, і не дарма. Це добриво, основою якого є рослинний матеріал, містить чимало поживних речовин та стане чудовою підтримкою для росту та розвитку моркви.

Для того, аби отримати гарний урожай, потрібно не тільки підживити моркву. Раніше ми вже розповідали, коли її садити, аби вона виросла максимально швидко.

Про ще одне добриво знають тільки найбільш досвідчені городники, але воно може творити із морквою справжні дива. Дріжджі – це саме те, що допоможе вашій моркві якнайшвидше рости. У них також можна знайти чимало поживних речовин, вітамінів та амінокислот, що сприяють хорошому розвитку коренеплоду.



Моркву потрібно підживити під час посадки / Фото Pexels

Що робити, щоб морква росла прямою?

Багатьох городників турбує та дратує, що кожного року морква виростає не прямою, а зі згинами, кривою. Це відбувається часто через нестачу добрив – а значить, цю проблему можна легко виправити.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Вважається, що найкраще тут допоможуть азотні добрива – сечовина, карбамід чи аміачна селітра. До азотного підживлення обов'язково радять додавати два грами бурштинової кислоти, аби пришвидшити зростання моркви.

Аби зробити розчин для підживлення, потрібно змішати 10 літрів води, столову ложку будь-якого азотного добрива, та 2 грами бурштинової кислоти. Добре полийте розчином моркву, аби він також окропив бадилля. Зазвичай 10 літрів вистачає на обробку двох соток.

З таким підживленням морква не буде репатися, виросте великою, гладкою та рівною.