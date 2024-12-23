Это все конечно только приметы, и стоит быть осмотрительным, чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, пишет 24 Канал.

Читайте также Хурма уже не будет терпкой: попробуйте один лайфхак

Почему нельзя возле дома рубить калину

К калине издавна относились с большим уважением, поэтому ягоды нельзя было топтать, а дерево – рубить, особенно, если оно посажено возле дома. Оказывается, калина имеет довольно сильную энергетику. Если владельцы решат ее срубить, то это может навлечь в их жизнь вред. Она может касаться хозяев или имущества.

Срубленная калина может привести к конфликтам и супружеских распрей, поэтому ее лучше оставить на месте и не срезать.



Калину нельзя рубить возле дома / Фото Pexels

Кроме того, надо знать и то, что нельзя ни в коем случае ломать ветви калины, потому что это может привести к тому, что женщина, которая живет в доме через некоторое время может быть брошенной.

В украинском фольклоре, калина считается одним из священных растений, которая символизирует женское начало и период женской плодовитости. Именно поэтому срубка может привести к негативным последствиям. Надругательство над калиной приравнивалось к убийству аиста.

И вообще, калину не рекомендуют высаживать очень близко к дому. Лучше всего ее посадить в саду или возле колодца. Говорят, что дерево способно очищать воду. Чтобы калина привлекала в жизнь хорошие события, ее советуют высаживать в паре с другими растениями – смородиной, малиной или шиповником. Симбиотическая высадка не только хорошо влияет на энергетику дерева, но и имеет хорошее влияние на урожай.