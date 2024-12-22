К счастью, терпкость хурмы можно уменьшить, или же и убрать вообще, сообщает 24 Канал. И для этого даже необязательно выбирать ее в магазине часами.

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Как убрать терпкость хурмы?

Польза от потребления хурмы просто невероятная – она содержит и бета-каротин, и витамин С, а также калий и немало клетчатки. Но иногда эти питательные плоды на вкус очень терпкие. Впрочем, исправить это можно быстро и довольно просто.

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Первый способ улучшить вкус хурмы – это поместить ее в морозильную камеру. Так, вам не показалось – оставить ее там нужно всего на несколько часов. Замораживание делает хурму мягче и приятнее на вкус. Впрочем, учитывайте то, что это изменит текстуру хурмы, и есть ее будет проще не руками, а ложкой.



Хурму можно сделать менее терпкой / Фото Pexels

Другой способ, к которому вы можете прибегнуть – это холодная вода. Ее нужно набрать в емкость, а тогда так же на несколько часов поместить туда плоды. Подействует это примерно так же, как и морозильная камера.

Но если вы имеете немного больше времени, можно прибегнуть к другому методу. Хурму нужно положить в холодильник, но не саму, а рядом с яблоками и бананами. Эти два фрукта способствуют более быстрому созреванию, и между ними хурма быстро созреет и уже не будет такой терпкой.