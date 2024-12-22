На щастя, терпкість хурми можна зменшити, або ж і прибрати взагалі, повідомляє 24 Канал. І для цього навіть необов'язково обирати її у магазині годинами.

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Як прибрати терпкість хурми?

Користь від споживання хурми просто неймовірна – вона містить і бета-каротин, і вітамін С, а також калій та чимало клітковини. Але інколи ці поживні плоди на смак надзвичайно терпкі. Втім, виправити це можна швидко і досить просто.

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Перший спосіб покращити смак хурми – це помістити її у морозильну камеру. Так, вам не почулося – залишити її там потрібно всього на кілька годин. Замороження робить хурму м'якшою та приємнішою на смак. Втім, зважайте на те, що це змінить текстуру хурми, і їсти її буде простіше не руками, а ложкою.



Хурму можна зробити менш терпкою / Фото Pexels

Інший спосіб, до якого ви можете вдатися – це холодна вода. Її потрібно набрати у місткість, а тоді так само на кілька годин помістити туди плоди. Подіє це приблизно так само, як і морозильна камера.

Але якщо ви маєте трохи більше часу, можна вдатися до іншого методу. Хурму потрібно покласти в холодильник, але не саму, а поряд із яблуками та бананами. Ці два фрукти сприяють швидшому дозріванню, і поміж ними хурма швидко достигне та вже не буде такою терпкою.