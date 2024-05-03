Чому не можна вранці застеляти ліжко: відповідь вас точно здивує

Можливо, ви маєте звичку з самого ранку застеляти ліжко, але насправді робити цього одразу ж не варто – і особливо у теплу пору року. Причина може бути дещо неочікуваною.

Виявляється, коли ви вранці прокидаєтеся, на вашій постільній білизні може залишатися досить багато вологи та пилу, що накопичилися за ніч. І це може навіть сприяти розвитку кліщів, якщо ви надто швидко застелете постіль. Тож з цим варто зовсім трохи зачекати.

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Чому не варто вранці застеляти ліжко

Звісно, застеляння ліжка має свої переваги: ви відчуваєте себе спокійними та впорядкованими, а ваша оселя та ліжко зокрема виглядають охайними та прибраними. Без сумнівів, не варто відмовлятися від ідеї застеляння ліжка – ось тільки, можливо, варто трохи відкласти її на трохи пізніший час.

Попри те, що чимало людей переконані – розгладжування простирадла та збивання подушок – це перший крок до успішного дня; та насправді це може навіть принести деяку шкоду здоров'ю.

Експерти зі сну попереджають, що люди, які так вчиняють, можуть зіштовхнутися із деякими небажаними наслідками, і особливо неприємними вони можуть бути для людей, які страждають від алергії.



Ліжко не варто застеляти одразу / Фото Pexels

Попри поширену думку, незастелене ліжко менш схильне до затримання пилових кліщів та пилку – крихітних істот, які можуть викликати чимало проблем із здоров'ям – зокрема і астму та алергію. А непровітрювана білизна може створити ідеальне середовище для підвищення концентрації пилових кліщів та їхніх алергічних білків.

Тож набагато краще буде на деякий час залишати ковдру та простирадла вивернутими – так на них буде потрапляти сонячне світло, яке відіграє певну роль у запобіганні появі кліщів.