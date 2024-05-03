Почему нельзя утром застилать постель: ответ вас точно удивит

Возможно, вы имеете привычку с самого утра застилать кровать, но на самом деле делать этого сразу же не стоит - и особенно в теплое время года. Причина может быть несколько неожиданной.

Оказывается, когда вы утром просыпаетесь, на вашем постельном белье может оставаться достаточно много влаги и пыли, накопившихся за ночь. И это может даже способствовать развитию клещей, если вы слишком быстро застелите постель. Поэтому с этим стоит совсем немного подождать.

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Почему не стоит утром застилать кровать

Конечно, застилание кровати имеет свои преимущества: вы чувствуете себя спокойными и упорядоченными, а ваш дом и кровать в частности выглядят опрятными и убранными. Без сомнений, не стоит отказываться от идеи застилания кровати – вот только, возможно, стоит немного отложить ее на чуть более позднее время.

Несмотря на то, что многие убеждены – разглаживание простыни и взбивания подушек – это первый шаг к успешному дню; и на самом деле это может даже принести некоторый вред здоровью.

Эксперты по сну предупреждают, что люди, которые так поступают, могут столкнуться с некоторыми нежелательными последствиями, и особенно неприятными они могут быть для людей, страдающих от аллергии.



Кровать не стоит застилать сразу / Фото Pexels

Несмотря на распространенное мнение, незастеленная кровать менее подвержена задержанию пылевых клещей и пыльцы – крошечных существ, которые могут вызвать немало проблем со здоровьем – в том числе астму и аллергию. А непроветриваемое белье может создать идеальную среду для повышения концентрации пылевых клещей и их аллергических белков.

Поэтому гораздо лучше будет на некоторое время оставлять одеяло и простыни вывернутыми – так на них будет попадать солнечный свет, который играет определенную роль в предотвращении появления клещей.