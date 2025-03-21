Експерт із садівництва зазначив, що картонні рулони, які ми навіть не задумуючись викидаємо у смітник, могли б допомогти у вирощенні рослин чи захисті від бур’янів, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Можливості використання цих рулонів є величезні, втім розповімо про найпопулярніші з них.

Горщики для розсади

Картонні рулони мають міцну структуру, тому можуть стати мінігорщиками для розсади. Через те, що річ виготовлена з тонкого картону, матеріал поступово розкладається й не завдає ніякої шкоди ґрунту, тому такі горщички з розсадою можна формувати прямо на грядці. Коли рослинка виросте, їх потрібно буде лише прибрати.



Не варто викидати картонні рулони від туалетного паперу / Фото Pexels

Створення компосту

Ви могли цього й не знати, але картонні трубки є чудовим доповненням до компостних ям. Їх потрібно додати в компост разом з усіма іншими органічними відходами. Особливо сильно люблять картон черв’яки, тож він швидко розкладеться й допоможе створити якісний компост.

Захист від холоду та бур’янів

Цікавий факт, але якщо рулон розрізати навпіл й обкласти ним рослину, то він створить бар’єр від бур’янів. А ще картонні рулони можна використовувати на грядках у березні, щоб захистити рослини від холоду.

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Картонні рулони є екологічними, тому щоб не викидати їх просто у смітник, відкладіть кудись у ящик, щоб потім мати змогу використовувати в різних цілях та потребах на городі.