5 причин, чому ваш різдвяник не цвіте: ось що потрібно зробити

Вже наближається зима, а значить, ваш різдвяник саме має випустити свої квіти. Якщо ж цього ще не сталося, є ймовірність, що ви десь припустилися помилки.

Різдвяник, або ж шлюмбергера – це надзвичайно проста у вирощуванні рослина, і постаратися як слід потрібно тільки для того, аби змусити її цвісти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво 4 найздоровіші способи приготування картоплі: ви й не здогадувалися

Надто яскраво та тепло

Для того, аби викликати цвітіння, вам потрібно імітувати природне скорочення днів взимку. Вам варто забезпечити своєму різдвянику принаймні 12 – 14 годин темряви на день. Цього можна досягти, якщо перемістити його до темнішої кімнати, або ж відставити далі від вікна.

До речі, нижчі температури також сприяють цвітінню.

Ви його переливаєте

Поливати кактус потрібно помірно під час періоду цвітіння, а також дати ґрунту трохи підсихати між поливами. Надмірний полив може призвести до того, що корені почнуть загнивати, і тоді про жодне цвітіння вже можна й не мріяти.

Надто багато стресу

Рослина полюбляє стабільність та погано реагуватиме та різкі зміни у температурі. Тож варто уникати протягів з дверей чи вікон, а також прямих джерел тепла, як от опалювальні прилади чи техніка. Тож обов'язково зберігайте рослину у місці, де вона матиме однакове освітлення та температуру.

Світла вдень не вистачає

Попри те, що різдвяному кактусу потрібна темрява вночі, він все одно потребує яскравого, хоч і непрямого освітлення вдень. Недостатня кількість світла може зменшити енергію рослини, і це тоді призведе до появи дуже маленької кількості квітів, або ж повної їх відсутності.

Ви неправильно посадили рослину

Якщо ви нещодавно пересадили рослину у надто великий горщик, вона може і не зацвісти. Виявляється, кактуси полюбляють, якщо їм трошки тісно, і тому потрібно утриматися від бажання прямо зараз пересаджувати рослину, навіть якщо вам здається, що вже настав час це зробити.