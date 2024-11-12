Картоплю можна додати у чимало інших страв, тому її можна побачити практично у будь-якому домі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І з настанням зими вона стає тільки більш поширеною, тож варто дізнатися і про способи її корисного приготування.

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Чим картопля корисна для здоров'я?

Декого може здивувати те, що картопля містить чимало корисних речовин для здоров'я, повідомляє дієтологиня Роксана Ехсані.

Картопля містить багато калію, вітаміну С, клітковини, білка та енергетичних вуглеводів,

– ділиться вона.

Окрім того, картопля також є чудовим джерелом заліза, магнію, фосфору, міді та рослинних сполук. І хоча склад поживних речовин буде дещо відрізнятися для різних сортів картоплі, загалом ви можете розраховувати на те, що більшість цих поживних речовин будуть присутні у вас на тарілці.

Потрібні ці всі речовини для того, щоб підтримувати здоров'я серця, кісток, імунітету, кишківника, крові та мозку. Білок та клітковина, які можна знайти у картоплі, допомагають вам відчувати себе ситими після їжі, а також забезпечують стабільний рівень цукру в крові та рівень енергії.



Картоплю можна приготувати корисно / Фото Pexels

Але які способи приготування картоплі будуть найбільш корисними для здоров'я?

Запікання

Запечена картопля з овочами – це неймовірно смачно, а також, виявляється, не менш корисно. Це один з найздоровіших способів приготування картоплі, адже для цього вам не потрібно додавати до неї додаткові інгредієнти, хоч чимало людей і додають оливкову олію та сіль перед тим, як поставити у духовку.

Та начинка і додатки дуже впливають на користь страви: помідори, оливки, броколі та інші овочі роблять її здоровішою, а ось масло, сир, вершки та бекон – навпаки.

Варіння

Якщо ви хочете знайти більш поживний спосіб приготування картоплі, спробуйте її відварити. Втім, тут все також залежить від того, з чим ви будете подавати картоплю. Сама по собі у відвареному вигляді вона містить досить багато поживних речовин. Втім, якщо ви використаєте її для приготування жирного картопляного салату з майонезом, це, звісно ж, вплине на її корисність.

Смаження

Так, ви будете здивовані, але смажена картопля цілком може бути досить здоровим варіантом її приготування. Та тут все залежить від джерела жиру. Смаження на оливковій олії чи олії авокадо може забезпечити корисні для серця ненасичені жири, а ось додавання сала чи масла можуть зменшити користь страви.

Пюре

Пюре – це чи не найбільш популярний спосіб приготування картоплі, і до того ж досить корисний. Втім, для того, щоб не зменшити потенціал страви, варто з розумом підходити до додавання жирних вершків, бекону та інших інгредієнтів.