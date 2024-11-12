Цвіль та грибок у кімнаті можуть не тільки серйозно зіпсувати інтер'єр, але й нашкодити вашому здоров'ю, адже вони виділяють мікотоксини, повідомляє 24 Канал. Та прибрати плісняву можна за кілька простих кроків.

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Чому на вікнах з'являється пліснява

Якщо ви хочете уникнути зараження вікон грибком, тоді потрібно знати передусім і про причини його появи на скосах та стінах. Ось кілька основних причин, на які потрібно звернути увагу:

Неякісний монтаж вікон. Якщо склопакет нерівно встановили по діагоналі рами, тоді це призводить до виникнення конденсату та промерзання. Також негативний результат дає і засмічення дренажних отворів.

Зовнішня стіна будівлі без утеплювача. Це призводить до промерзання стін навколо конструкції зовні.

Відкритий пінний шов вікна.

Неправильна експлуатація будівлі. Якщо ви не проводите періодичних оглядів та ремонтів опалювальної, водостічної та водопровідної систем і даху, це може призвести до неприємних наслідків.

Підвищена вологість в приміщенні – це може спричинити погана витяжка та вентиляція, частий полив кімнатних рослин, що стоять на підвіконні, близько розташований до вікна акваріум тощо.



Цвіль потрібно видаляти відразу / Фото Pexels

Як прибрати цвіль з вікон самостійно

Першопричиною утворення цвілі є конденсат, тож розібратися потрібно також і з ним, але для того, аби видалити цвіль з віконних рам та стін, ви можете скористатися деякими домашніми простими засобами.

Найбезпечніший засіб видалення цвілі зі стін – це використання розчину мила та води, або ж легкого мильного засобу. Також легко впорається з такими забрудненнями оцет з водою чи перекис водню. Ви можете використовувати губки та рушники для того, щоб акуратно очистити пошкоджені ділянки, аби уникнути поширення спор.

Втім, перед початком роботи потрібно подбати про свій захист та обов'язково одягнути рукавички та маску. За значного чи повсюдного поширення цвілі очищення може бути небезпечним, особливо для людей зі слабкою імунною системою. Великі площі цвілі можуть виділяти спори, що розносяться повітрям, а це викличе алергічні реакції, або й інші проблеми зі здоров'ям.

У таких ситуаціях набагато краще буде звернутися за допомогою до професіоналів.