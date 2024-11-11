Чимало людей асоціюють миття чайника з довгою і марудною роботою, але що, як з нею можна впоратися за лічені хвилини? Для цього потрібно використати всього один інгредієнт, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".

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Як очистити чайник від накипу

Під час використання навіть найкращий та найдорожчий чайник потрохи почне вкриватися нальотом та неприємними відкладеннями. І це нормальне явище та природний процес, адже накип, який ви бачите – це відкладення кальцію та магнію, що містяться у воді.

Та якщо спершу це тільки робить чайник непривабливим на вигляд, то з часом може також і погіршити якість води, тож краще розібратися з накипом ще до того, як він досягне критичної точки та зможе пошкодити також і вашу техніку.

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І якщо ви не знаєте, як це зробити, на щастя. спосіб неймовірно простий. І для нього навіть не потрібно купувати жодних нових засобів – все, що потрібно, скоріш за все, знайдеться у вас вдома.



Чайник можна легко почистити / Фото Pexels

Найпростіший метод – з використанням лимонної кислоти. Для цього в чайник потрібно налити воду, закип'ятити її та вилити. Після цього знову налийте воду, додайте столову ложку кислоти, перемішайте та прокип'ятіть. Якщо у вас звичайний чайник, потрібно кип'ятити на слабкому вогні приблизно пів години.

Якщо електрочайник – достатньо буде прокип'ятити його кілька разів. Залиште чайник остигати, а тоді злийте воду. Після цього знову наберіть воду, додайте склянку оцту та прокип'ятіть пів години. Так ви впораєтеся навіть із найскладнішими забрудненнями.