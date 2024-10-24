Якщо ви помічали, що люди збирають каштани кілограмами, тоді вони, скоріш за все, не збираються використати їх усі для поробок та ікебан, а хочуть заробити на них грошей. Для чого потрібно збирати каштани та як їх потім використовують, з'ясували Поради 24.
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Навіщо люди збирають каштани?
Виявляється, ці невеликі коричневі плоди приймають в окремих пунктах як вторсировину та використовують для переробки. За один кілограм зібраних каштанів можна отримати 1 – 2 гривні. Але продати їх можна і в інтернеті – там ціни варіюються від 2 гривень до цілих 10.
Але для чого комусь купувати величезну кількість каштанів? Виявляється, вони годяться не тільки для дитячих поробок, але й після переробки використовуються у багатьох сферах, зокрема й у фармакології та косметології. Екстракти додають до мазей та кремів, які використовують для покращення стану судин.
Каштани можна продавати / Фото Pexels
І чимало каштанів з України навіть експортують до Європи – наприклад, кілька років тому Україна експортувала до 200 тонн цих плодів.
Ось як використовують перероблені каштани:
- Корм для тварин. Виявляється, каштани за поживною цінністю навіть кращі за пшеницю та кукурудзу, адже в них містяться і білки, і жири. В одному кілограмі продукту ви знайдете майже 5 грамів кальцію та 40 грамів протеїну. Вони підходять і для великої, і для дрібної рогатої худоби, а також для птиці.
- Фармакологія. В каштанах міститься речовини, що можуть розширювати звужені артерії, прискорювати кровотік та зменшувати крихкість капілярів. Тож препарати на основі кінського каштана використовують під час лікування судинних захворювань, а також забоїв та синців.
- Косметологія. Каштан – це також незамінний інгредієнт для збереження свіжості шкіри. Вони можуть зменшувати застій крові у поверхневих її шарах, зменшують випадіння волосся та захищають від негативної дії ультрафіолету.