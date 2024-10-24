Если вы замечали, что люди собирают каштаны килограммами, тогда они, скорее всего, не собираются использовать их все для поделок и икебан, а хотят заработать на них денег. Для чего нужно собирать каштаны и как их потом используют, выяснили Советы 24.
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Зачем люди собирают каштаны?
Оказывается, эти небольшие коричневые плоды принимают в отдельных пунктах как вторсырье и используют для переработки. За один килограмм собранных каштанов можно получить 1 – 2 гривны. Но продать их можно и в интернете – там цены варьируются от 2 гривен до целых 10.
Но для чего кому-то покупать огромное количество каштанов? Оказывается, они годятся не только для детских поделок, но и после переработки используются во многих сферах, в том числе и в фармакологии и косметологии. Экстракты добавляют в мази и кремы, которые используют для улучшения состояния сосудов.
Каштаны можно продавать / Фото Pexels
И немало каштанов из Украины даже экспортируют в Европу – например, несколько лет назад Украина экспортировала до 200 тонн этих плодов.
Вот как используют переработанные каштаны:
- Корм для животных. Оказывается, каштаны по питательной ценности даже лучше пшеницы и кукурузы, ведь в них содержатся и белки, и жиры. В одном килограмме продукта вы найдете почти 5 граммов кальция и 40 граммов протеина. Они подходят и для крупного, и для мелкого рогатого скота, а также для птицы.
- Фармакология. В каштанах содержится вещества, что могут расширять суженные артерии, ускорять кровоток и уменьшать хрупкость капилляров. Поэтому препараты на основе конского каштана используют при лечении сосудистых заболеваний, а также ушибов и синяков.
- Косметология. Каштан – это также незаменимый ингредиент для сохранения свежести кожи. Они могут уменьшать застой крови в поверхностных ее слоях, уменьшают выпадение волос и защищают от негативного воздействия ультрафиолета.