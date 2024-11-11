Многие ассоциируют мытье чайника с долгой и кропотливой работой, но что, как с ней можно справиться за считанные минуты? Для этого нужно использовать всего один ингредиент, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".

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Как очистить чайник от накипи как очистить чайник от накипи

Во время использования даже самый лучший и самый дорогой чайник понемногу начнет покрываться налетом и неприятными отложениями. И это нормальное явление и естественный процесс, ведь накипь, который вы видите – это отложения кальция и магния, содержащихся в воде.

И если сначала это только делает чайник непривлекательным на вид, то со временем может также и ухудшить качество воды, поэтому лучше разобраться с накипью еще до того, как он достигнет критической точки и сможет повредить также и вашу технику.

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И если вы не знаете, как это сделать, к счастью. способ невероятно прост. И для него даже не нужно покупать никаких новых средств – все, что нужно, скорее всего, найдется у вас дома.



Чайник можно легко почистить / Фото Pexels

Самый простой метод – с использованием лимонной кислоты. Для этого в чайник нужно налить воду, вскипятить ее и вылить. После этого снова налейте воду, добавьте столовую ложку кислоты, перемешайте и прокипятите. Если у вас обычный чайник, нужно кипятить на слабом огне примерно полчаса.

Если электрочайник – достаточно будет прокипятить его несколько раз. Оставьте чайник остывать, а тогда слейте воду. После этого снова наберите воду, добавьте стакан уксуса и прокипятите полчаса. Так вы справитесь даже с самыми сложными загрязнениями.