Навіщо виріз у дошці для нарізання: ви дуже сильно здивуєтеся

Обробні дошки є на кожній кухні. Вони бувають різних матеріалів та форм, з різноманітними вирізами – круглими чи подовженими. Незначний отвір призначений для того, щоб повісити дошку, а от довгий має інше призначення.

Виявляється, що виріз в обробній дошці містить приховану функцію, яка полегшує приготування страв, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Alamar Cragt Shop.

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Навіщо виріз у дошці для нарізання

Виявляється, більшість з нас не знали про те, як правильно використовувати цей отвір в обробній дошці. Так, він відіграє роль ручки, за яку дошку підвішують, але є інший варіант використання.

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Користувачка тіктоку зняла відеоролик, в якому показала функцію отвора. За її словами, вона завжди його використовує для того, щоб перемішувати нарізані продукти до салатниці чи каструлі. Завдяки цьому методу, вони не будуть падати з дошки, а потраплять одразу в миску.

Функція вирізу в обробній дошці: дивіться відео

Окрім того, отвір дозволяє легко тримати й переносити дошку, особливо якщо вона важка чи велика. Також завдяки вирізу можна швидко повернути дошку однією рукою, коли щось нарізаєш і треба нахилити.

У деяких випадках, отвір на дошці є просто декоративним елементом, особливо в дерев’яних чи крафтових предметах для кухні.

Якщо ж обробна дошка має ще й жолобок, то він призначений для збору рідини з продуктів (помідори, апельсини тощо). Він збирає рідину, щоб вона не витікала на стіл чи поверхню.

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Фахівці радять не мити дерев’яну дошку гарячою водою, оскільки вона може деформуватися.