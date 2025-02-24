7 згубних звичок, через які одяг псується і зношується: відмовтеся від них зараз

Якщо ви дуже любите деякі елементи свого гардероба та хочете, аби вони служили вам роками, потрібно вміти доглядати з одягом як слід. Втім, декілька невинних на перший погляд звичок можуть призвести до того, що він зноситься передчасно.

Кожній людині доводиться миритися з тим, що на улюблених речах з'являються затяжки, розтягнуті коміри та рукави, а також ковтунці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple . Цей момент можна відтермінувати, якщо запам'ятати всі важливі правила поводження з одягом.

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Не читаєте етикетки на одежі

Певно, це вперше, що потрібно запам'ятати: одяг сам може розповісти вам, як за ним як найкраще доглядати – достатньо лише звернути увагу на етикетки на ньому та не ігнорувати попередження та вказівки.

Так ви можете уникнути використання невідповідних засобів, температури води чи режимів прання. Чимало тканини не можна полоскати з пом'якшувачем, прасувати чи сушити в сушарці.

Прання делікатних речей разом з останньою одягом

Якщо єдині критерії, за якими ви розподіляєте одяг під час прання – це колір та місткість барабана пральної машини, це можна призвести до того, що чимало ваш одяг носиться передчасно. Змішування легкого синтетичного одягу з більш важким бавовняним, наприклад, призводить до того, що одяг починає розтягуватися та псуватися.

Неправильно сортуєте одяг

Загалом експерт працювати розподіляти одяг і за кольором, і за типом тканини, але це може бути простим, якщо у вас є досить багато білизни. Якщо ви одягаєтеся менше, тоді пропонуєте першу сортувати за типом волокна та ваги одягу – за умови, що кольоровий одяг вже правляє кілька разів.

Не застібаєте одяг під час прання

Це – одна з тих дрібничок, на які так просто не звернути увагу, та зубці застібки-блискавки можуть завдати більшої шкоди вашому одягу, ніж ви уявляєте. А от якщо ви закриєте всі блискавки під час прання, ви зменшите шкоду та тертя, що вони можуть завдати решти речей у пральній машині.



Блискавки потрібно застібати під час прання / Фото Pexels

Надто часто перете одяг

Зважайте, що і прання, і сушіння як такі негативно позначаються на одязі та тривалості його життя, тож робити це потрібно помірно. І якщо ви маєте звичку прати одяг після кожного одягання, не варто дивуватися, що він швидко зноситься.

Використовуєте забагато мійного

Під час прання більше – зовсім не означає краще, і особливо, коли говорити про пральний порошок. Якщо буде забагато, він його просто не встигне змитися під час циклу прання, і це зробить одяг жорстким та навіть притягне брудним – а це робить його незручним у носінні та скорочує термін служби. Перегляньте, що вам важливо додати інструкцію на коробці з мінімальним засобом та використати правильну його кількість.

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Використовуєте надто гарячу воду для прання

Якщо ви не хочете, щоб кольори на ваших речах вицвіли, а сам одяг раптово став на кілька розмірів меншим, використовувати надто високі температури не варто. На щастя, на етикетках більшості елементів одягу вказується температура, за якої його можна прати.