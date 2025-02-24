7 пагубных привычек, из-за которых одежда портится и изнашивается: откажитесь от них сейчас

Если вы очень любите некоторые элементы своего гардероба и хотите, чтобы они служили вам годами, нужно уметь ухаживать за одеждой как следует. Впрочем, несколько безобидных на первый взгляд привычек могут привести к тому, что она износится преждевременно.

Каждому человеку приходится мириться с тем, что на любимых вещах появляются затяжки, растянутые воротники и рукава, а также катышки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но этот момент можно отсрочить, если запомнить всего несколько важных правил обращения с одеждой.

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Не читаете этикетки на одежде

Вероятно, это первое, что нужно запомнить: одежда сама может рассказать вам, как за ней лучше ухаживать – достаточно только обратить внимание на этикетки на ней и не игнорировать предупреждения и указания.

Так вы можете избежать использования неподходящих средств, температуры воды или режимов стирки. Многие ткани нельзя полоскать со смягчителем, гладить или сушить в сушилке.

Стирка деликатных вещей вместе с остальной одеждой

Если единственные критерии, по которым вы распределяете одежду во время стирки – это цвет и вместимость барабана стиральной машины, это может привести к тому, что немало вашей одежды износится преждевременно. Смешивание легкой синтетической одежды с более тяжелой хлопковой, например, приведет к тому, что одежда начнет растягиваться и портиться.

Неправильно сортируете одежду

В общем эксперты советуют распределять одежду и по цвету, и по типу ткани, но это может быть проще, если у вас есть достаточно много белья. Если же одежды меньше, тогда предлагают сначала сортировать по типу волокна и весу одежды – при условии, что цветная одежда уже стиралась несколько раз.

Не застегиваете одежду во время стирки

Это – одна из тех мелочей, на которые так просто не обратить внимание, и зубцы застежки-молнии могут нанести больше вреда вашей одежде, чем вы представляете. А вот если вы закроете все молнии во время стирки, вы уменьшите вред и трение, что они могут нанести остальным вещам в стиральной машине.



Молнии нужно застегивать во время стирки / Фото Pexels

Слишком часто стираете одежду

Учитывайте, что и стирка, и сушка как таковые негативно сказываются на одежде и продолжительности ее жизни, поэтому делать это нужно умеренно. И если вы имеете привычку стирать одежду после каждого одевания, не стоит удивляться, что она износится быстро.

Используете слишком много моющего средства

Во время стирки больше – совсем не означает лучше, и особенно, когда говорится о стиральном порошке. Если его будет много, он просто не успеет смыться во время цикла стирки, и это сделает одежду жесткой и даже притянет грязь – а это делает его неудобным в носке и сокращает срок службы. Убедитесь, что вы внимательно следуете инструкциям на коробке с моющим средством и используете корректное его количество.

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Используете слишком горячую воду для стирки

Если вы не хотите, чтобы цвета на ваших вещах выцвели, а сама одежда внезапно стала на несколько размеров меньше, использовать слишком высокие температуры не стоит. К счастью, на этикетках большинства элементов одежды указывается температура, при которой ее можно стирать.